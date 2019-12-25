Военный суд приговорил сторонника ИГ* к 19 годам колонии

Мужчина планировал взорвать здание суда в российской столице.

Сторонника "Исламского государства"* Умарова А.С., который планировал взорвать Второй западный окружной военный суд в Москве, приговорили к 19 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Подмосковью.

По информации ведомства, мужчина получил от лидеров ИГ* инструкции, согласно которым он должен был купить в магазине химические вещества и прочие компоненты для изготовления взрывного устройства. Было установлено, что после проделанных операций Умаров спрятал СВУ недалеко от дома, в котором проживал.

В ноябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали мужчину в одном из поселков Московской области. В ходе обыска была обнаружена сама бомба, а также флаг с символикой ИГ* и средства связи.

Умарова признали виновным и приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Петербурге задержали иностранца, выбившего зубы росгвардейцу.

Фото: pixabay.com

ИГ*, "Исламское государство"* - террористическая организация, запрещена на территории РФ