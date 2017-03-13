В Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ*

Силовики обнаружили преступника, когда тот забирал из тайника СВУ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в Мурманской области сторонника "Исламского государства"*. Об этом сообщает телеканал "360".

Как сообщили СМИ в пресс-службе ведомства, террорист планировал осуществить атаки на региональные военные объекты.

Силовики обнаружили сторонника ИГ*, когда тот забирал из тайника на окраине Кандалакши самодельное взрывное устройство. Мужчина открыл огонь по сотрудникам ФСБ, но вскоре был ликвидирован. Никто из правоохранителей и гражданских лиц не пострадал.

В ходе обысков в доме убитого и его тайниках было обнаружено СВУ, а также компоненты для его изготовления. Кроме того, силовики нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и средства конспиративной связи.

Ранее ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию свыше 30 кг наркотиков.

Видео: ФСБ России

"Исламское государство"* (ИГ*) – террористическая организация, запрещена в РФ