ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию свыше 30 кг наркотиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку ввоза на территорию РФ более 30 кг наркотиков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что запрещенные вещества, в число которых входил героин, перевозили в специально оборудованных тайниках в микроавтобусе. Наркотики удалось обнаружить с помощью служебной собаки. Пограничники нашли три металлических контейнера, в которых суммарно находилось более одного килограмма героина и около 30 килограммов гашиша.
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области в пункте пропуска Сагарчин пресечена попытка ввоза на территорию Российской Федерации свыше 30 кг наркотических средств.
из сообщения ЦОС ФСБ
По данным ведомства, иностранец, который попытался ввезти наркотики в Россию, задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее полицейские задержали более десяти подозреваемых в продаже мефедрона через интернет-магазины. Курьеры и закладчики из разных субъектов страны распространяли наркотик через магазин в теневом сегменте Сети. Для перевозки веществ некоторые из них использовали поезда.
Видео: МВД МЕДИА
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