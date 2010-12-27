В Петербурге арестовали продюсера Рушана Насибулина

Бизнесмен будет под стражей до конца августа.

Рушан Насибулин арестован в Петербурге. Предприниматель проведен в заключении вплоть до 27 августа. Мужчину подозреваются в крупном мошенничестве с бюджетными средствами. По версии следствия он мог похитить около 20 миллионов рублей у Минпромторга. Субсидии были выделены для компенсации затрат по исследованиям технологии ламинирования текстильных мембранных материалов для одежды. Контракт был заключен в декабре 2016 года.

Известно, что сам предприниматель просил суд дать ему домашний арест. Однако, следствие побоялось, что петербуржец может сбежать за границу.

Следствие настаивало на заключении Насибулина под стражу, в частности, из опасения потерять подозреваемого. В день проведения следственных действий 16 июля двое предполагаемых соучастников выехали за пределы России. По мнению следователя, Насибулин мог последовать их примеру комментируют следственные органы

По данному делу также под стражей находится бизнес-партнер Рушана Александр Внучкин. Вместе фигуранты дела руководили компанией "Инмед". Прокуратура предполагает, что в преступлении может быть замешана и дочь Насибулина - Евгения. Накануне женщина покинула страну. Подозреваемой удалось скрыться в день задержания отца. С собой она прихватила еще одного возможного фигуранта расследования.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге арестовали гендиректора мусоросжигательной компании.

Фото: Piter.tv