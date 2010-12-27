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МВД по Петербургу: задержан бизнесмен Рушат Насибулин
Сегодня, 7:35
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lesjasap

МВД по Петербургу: задержан бизнесмен Рушат Насибулин

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Вместе с бизнес-партнером его подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгами.

Представители экономической полиции в Петербурге задержали предпринимателя Рушана Насибулина. Местные СМИ называют бизнесмена другом Алексея Кудрина, так как имеет отношение к компании "Инмед". Ране фирмой руководил Кудрин. Также он известен продюсерскими работами в сфере киноиндустрии. В частности, он трудился над проектом Германа-старшего "Трудно быть Богом" и Германа-младшего "Довлатов".

По данным пресс-службы МВД по региону, на след Насибулина оперативники вышли после обысков в поселке Лисий Нос. Подобные мероприятия состоялись и на территории Москвы. Там специалистам пришлось изучить помещения по десяти адресам. В Петербурге обыски прошли по 20 адресам.

Сейчас Рушан Насибулин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Также фигурантом дела стал предприниматель Александр Внучкин. Бизнесмены якобы похитили бюджетные деньги, когда работали по контракту с Минпромторгом. Сумма "потерянных" денег оценивается в 20 миллионов рублей. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в петербургском суде скончался человек.

Фото: Piter.tv

Теги: александр внучкин, бизнесмен, мвд, мошенничество, рушан насибулин, хищение бюджетных средств
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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