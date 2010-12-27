МВД по Петербургу: задержан бизнесмен Рушат Насибулин

Вместе с бизнес-партнером его подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгами.

Представители экономической полиции в Петербурге задержали предпринимателя Рушана Насибулина. Местные СМИ называют бизнесмена другом Алексея Кудрина, так как имеет отношение к компании "Инмед". Ране фирмой руководил Кудрин. Также он известен продюсерскими работами в сфере киноиндустрии. В частности, он трудился над проектом Германа-старшего "Трудно быть Богом" и Германа-младшего "Довлатов".

По данным пресс-службы МВД по региону, на след Насибулина оперативники вышли после обысков в поселке Лисий Нос. Подобные мероприятия состоялись и на территории Москвы. Там специалистам пришлось изучить помещения по десяти адресам. В Петербурге обыски прошли по 20 адресам.

Сейчас Рушан Насибулин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Также фигурантом дела стал предприниматель Александр Внучкин. Бизнесмены якобы похитили бюджетные деньги, когда работали по контракту с Минпромторгом. Сумма "потерянных" денег оценивается в 20 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в петербургском суде скончался человек.

Фото: Piter.tv