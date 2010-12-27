В петербургском суде скончался человек

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Во Фрунзенском районном суде Петербурга около 16:00 по московскому времени скончался человек, сообщил портал Невские Новости в среду, 17 июля.

Известно, что умерший являлся профессиональным переводчиком, и был приглашён на заседания по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства. Мужчина потерял сознание прямо в коридоре суда.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи переводчика спасти не смогли. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Запланированные на сегодня судебные разбирательства были отложены.

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