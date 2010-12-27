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В петербургском суде скончался человек
Сегодня, 21:58
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arteliseev

В петербургском суде скончался человек

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По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Во Фрунзенском районном суде Петербурга около 16:00 по московскому времени скончался человек, сообщил портал Невские Новости в среду, 17 июля.  

Известно, что умерший являлся профессиональным переводчиком,  и был приглашён на заседания по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства. Мужчина потерял сознание прямо в коридоре суда.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи переводчика спасти не смогли. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Запланированные на сегодня судебные разбирательства были отложены.

Фото: Pixabay

Теги: заседание суда, сердечный приступ, суд петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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