В Петербурге арестовали гендиректора мусоросжигательной компании

Мужчина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Василеостровский суд отправил гендиректора компании "Белый Трест" Александра Сулягина в изолятор на два месяца. Об этом 18 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Владельца компании по уничтожению медицинских отходов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от действий задержанного оценивается в сумму более 7 млн рублей.

Компания "Белый Трест" занимается сжиганием медицинских отходов в промышленной зоне, недалеко от посёлка Фёдоровское в Тосненском районе Ленинградской области. Уголовное дело на Сулягина было возбуждено ещё в апреле этого года, когда "Белый Трест" был заподозрен в грубых нарушениях утилизации медицинских отходов. Заключая контракты с госучреждениями, компания не утилизировала органы должным образом, а свозила их на обычную свалку.

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