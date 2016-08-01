Суд в Москве назначил Meta штраф в размере 1,9 миллиарда рублей

Компанию наказали за повторное неудаление запрещенного контента в РФ.

Таганский районный суд в Москве вслед за Google назначил крупной IT-компании Meta (бывший Facebook) штраф в размере 1,9 миллиарда рублей. Инстанция приняла решение о наказании для иностранной платформы в виде оборотного штрафа. Эта мера связана с повторным неудалением руководством предприятия контента, который считается запрещенным на территории РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Meta Platforms Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ. пресс-служба суда

Напомним, что без учета решения суда от 24 декабря, общая сумма штрафов Meta Platforms в России выросла до 106 миллионов рублей. Их выписали компании за неудаление запрещенного контента. В частности, эта информация связана с призывами к экстремистской деятельности. Также РФ просила корпорацию локализовать персональные данные россиян на серверах в стране, но получила отказ.

Эксперт прокомментировал борьбу иностранных IT-компаний с законодательством в России.

Фото и видео: Telegram / URA.RU

