Эксперт прокомментировал борьбу иностранных IT-компаний с законодательством в России

Эксперты считают, что ответственность за отказ локализовать базы данных далее будет только ужесточаться.

Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали в Таганском суде Москвы судебные штрафы за отказ локализовать базы данных российских пользователей. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты написали о том, что компании знали о российском законодательстве, которое обязывает их локализовать данные российских граждан. Ранее за эти же нарушения штрафовали Twitter и Facebook. Авторы Telegram-канала выразили мнение, что апелляция не будет результативной, а компании, возможно, просто тянут время. Это позволяет отделаться небольшими штрафами. При этом регулирование IT-сферы в России ужесточается, и даже размер штрафа будет расти. В этот раз соцсети обязали выплатить 36 млн рублей.

Ранее психолог рассказала, сколько детям можно проводить времени в соцсетях.

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