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Житель Томска осужден за призывы применять насилие в отношении представителей власти

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Суд также принял решение оштрафовать виновного на 400 тысяч рублей.

Житель Томска осужден за призывы применять насилие в отношении представителей власти. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в период с 2020-го по 2021 года в общедоступной группе одной из социальных сетей мужчина размещал комментарии с призывами к насилию по отношению к представителям власти. Его задержали в ходе комплекса проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд принял решение оштрафовать виновного на 400 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Москве полицейские спасли пенсионерку из горящей квартиры.

Видео: УМВД по Томской области

Теги: насилие, социальные сети, суд, томск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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