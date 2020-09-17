В Москве полицейские спасли пенсионерку из горящей квартиры. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по району Северное Медведково заметили клубы черного дыма и огонь из-под обшивки балкона одной из квартир. Они увидели в окне пожилую женщину, которая пыталась сбить пламя подручными средствами.
Доложив о происшествии в дежурную часть, правоохранители поспешили на помощь пенсионерке, вывели ее на улицу и до приезда сотрудников МЧС предотвратили распространение пламени на другие балконы. Пожар был ликвидирован прибывшими огнеборцами. Пенсионерку передали врачам бригады скорой помощи.
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Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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