Доложив о происшествии в дежурную часть, правоохранители вывели женщину на улицу и предотвратили распространение пламени.

В Москве полицейские спасли пенсионерку из горящей квартиры. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по району Северное Медведково заметили клубы черного дыма и огонь из-под обшивки балкона одной из квартир. Они увидели в окне пожилую женщину, которая пыталась сбить пламя подручными средствами.

Доложив о происшествии в дежурную часть, правоохранители поспешили на помощь пенсионерке, вывели ее на улицу и до приезда сотрудников МЧС предотвратили распространение пламени на другие балконы. Пожар был ликвидирован прибывшими огнеборцами. Пенсионерку передали врачам бригады скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что в Якутии раскрыто хищение 16-летним аферистом более 700 тысяч рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА