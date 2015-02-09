В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника в Дагестане.

В Якутии раскрыто хищение 16-летним аферистом более 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, в результате действий афериста пострадал его сверстник. Отмечается, что отец жертвы спросил у сына, почему тот перестал пользоваться телефоном, часами и наушниками. Подросток заявил, что сдал все гаджеты в комиссионный магазин, потому что проиграл деньги на онлайн-ставках. Кроме того, он взял семейные накопления и передал их незнакомцу, который пообещал ему помочь с заработком в тотализаторе.

В общей сложности потерпевший отправил мошеннику 710 тысяч рублей. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили личность злоумышленника и задержали его в Дагестане. Возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги вернули их владельцам.

Ранее мы сообщали, что в Приморье задержали лидера преступной среды и его сообщников, занимавшихся вымогательствами.

Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)