В Приморье задержали лидера преступной среды и его сообщников, занимавшихся вымогательствами

Все фигуранты заключены под стражу.

Полиция Приморья задержала лидера преступной среды и его сообщников, занимавшихся вымогательствами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, злоумышленники якобы разрешали разные бытовые разногласия между гражданами, а затем требовали от одной из сторон конфликта денежную компенсацию за свои посреднические услуги. Отмечается, что фигуранты запугивали людей физической расправой. На данный момент установлена причастность подозреваемых к совершению девяти вымогательств. Ими руководил 66-летний житель Арсеньева. Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске перед судом предстанут 11 участников организованной группы наркосбытчиков.

Видео: УМВД по Приморскому краю