По данным следствия, в период с июля по октябрь 2023 года злоумышленники действовали в интересах одного и того же теневого онлайн-магазина.

В Новосибирске перед судом предстанут 11 участников организованной группы наркосбытчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, в период с июля по октябрь 2023 года злоумышленники действовали в интересах одного и того же теневого онлайн-магазина, получая от куратора крупные партии различной "синтетики" для сбыта. Обвиняемые раскладывали наркотические вещества по тайникам на территории Новосибирской области, а координаты закладок вместе с фотографиями отправляли владельцу наркомаркета.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли приготовленные для сбыта мефедрон, амфетамин, MDMA и гашиш общей массой около 3 кг. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее мы сообщали, что нижегородская полиция изъяла у бизнесмена более 700 кг незаконно выловленной рыбы.

Видео: ГУ МВД России по Новосибирской области