Нижегородская полиция изъяла у бизнесмена более 700 кг незаконно выловленной рыбы

Также полицейские зафиксировали несколько жалоб от местных жителей на антисанитарный процесс его производства.

Нижегородская полиция изъяла у бизнесмена из города Заволжье более 700 кг незаконно выловленной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, в ходе профилактической операции "Нерест" полицейские обнаружили в цеху на территории одного из гаражных массивов крупную партию биоресурсов без сопроводительных документов. Отмечается, что предприниматель собирался отправить рыбу на обработку и продажу.

Сотрудники полиции изъяли весь товар и зафиксировали несколько жалоб от местных жителей на антисанитарный процесс его производства. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: ГУ МВД России по Нижегородской области