Компания Meta* собирается отказаться от фактчекинга по всему миру

Вместо фактчекинга компания будет тестировать сервис Community Notes.

Компания Meta* собирается отказаться от фактчекинга в своих социальных сетях по всему миру. Об этом сообщает портал The Verve.

По информации источника, в начале 2025 года компания отказалась от услуг фактчекеров в США. Отмечается, что Meta* что хочет "упростить свою политику и восстановить свободу выражения на своих платформах". Также в компании заявили, что вместо фактчекинга будут тестировать сервис Community Notes, с помощью которого пользователи соцсетей смогут оставлять собственные замечания по поводу тех или иных постов, а также оценивать замечания других пользователей.

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Фото: pxhere.com

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