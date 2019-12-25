Дуда раскритиковал главу МИД Польши за вмешательство в ситуацию со Starlink

Глава Польши раскритиковал Радослава Сикорского, выступившего с угрозами в адрес американской компании.

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал главу МИД страны Радослава Сикорского после его перепалки с американским предпринимателем и главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском за "ненужное вмешательство" в ситуацию системой Starlink. Соответствующее заявление со ссылкой на слова европейского политика из Варшавы сделали журналисты газеты The Financial Times. По мнению главы государства, вопросы с администрацией Белого дома важно решать по дипломатическим каналам, а не в публичном пространстве.

Вы не должны обсуждать с американской администрацией в Twitter (бывшее название соцсети X - ред.), это нужно делать по дипломатическим каналам. Анджей Дуда, президент Польши

Напомним, что западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении Вашингтоном доступа к украинским минеральным ресурсам якобы также говорили о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Позже миллиардер, предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию. инистр по иностранным делам Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену американской системе Starlink, которую варшавские власти оплачивают для Вооруженных сил Украины в том случае, если принадлежащая Илону Маску компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Илон Маск в ответ на публикацию в социальных сетях Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink в мире просто не существует.

Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше.

Фото: Prezydent RP Andrzej Duda