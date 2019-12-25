Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше

Глава Польши ранее предлагал свою инициативу администрации Джо Байдена, а сейчас нацелился на Дональда Трампа.

Польский президент Анджей Дуда призывает американскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе разместить ядерное оружие на территории польского государства. Соответствующее заявление со ссылкой на слова европейского политика из Варшавы сделали журналисты газеты The Financial Times. Авторы материала уточнили, что иностранец обсуждал данный вопрос со специальным посланником Вашингтона по украинскому кризису Китом Келлогом. В интервью для СМИ из США Дуда счел очевидным то, что лидер Белого дома мог бы переместить ядерное оружие из Западной Европы или США в Варшаву.

Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, так что 26 лет спустя должно произойти и перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время [сделать это], но и стало бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь. Анджей Дуда, президент Польши

Ранее Анджей Дуда уже предлагал подобный проект администрации Джо Байдена в 2022 году, но эта инициатива не увенчалась успехом. Как подчеркивает американское издание, размещение американского ядерного оружия на территории Польши рассматривалось бы Москвой как серьезная угроза.

Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий.

Фото: Prezydent RP Andrzej Duda