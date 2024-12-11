Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий

Глава Польши указал на выплату, которая будет ему предоставлена после ухода с должности.

Оставляющий в скором времени президентский пост в Польше Анджей Дуда считает размер пенсии, которую ему будут выплачивать, невысокой. Соответствующее заявление глава европейского государства сделал в ходе выступления в эфире местной программы Godzina Zero.

Сейчас чистыми это около 11-12 тысяч злотых (около 3 тысяч американских долларов). Это не такая уж и большая сумма, принимая во внимание всю ответственность, которая возлагалась все эти годы на посту президента, и тот факт, что сейчас эту пенсию получают в Польше три человека. Анджей Дуда, президент Польши

Напомним, что первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая 2025 года. Действующий политический лидер Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как он занимает должность уже второй раз подряд. Ранее экс-президент страны Александр Квасьневский сообщил новостному порталу onet.pl о том, что Анджей Дуда после завершения работы на посту главы государства в 2025 году планирует далее претендовать на пост президента МОК (Международного олимпийского комитета).

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Фото: YouTube / Kanał Zero