На Туска завели дело по обвинению в госперевороте

Президент Анджей Дуда поддержал инициативу Конституционного суда.

Председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении действуюшего премьер-министра Дональда Туска ведется расследование по обвинению в государственном перевороте. Соответствующее заявление предсдавитель инстанции сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. Он указал, что 31 января лично подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления. Президент Польши Анджей Дуда поддержал решение главы Конституционного суда. Свое мнение глава государства высказал в интервью местному телеканалу Kanal Zero.

... В совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, председателем правительственного законодательного центра, некоторыми судьями и прокурорами, а также другими лицами. Богдан Свенчковский, глава КС Польши

После получения от КС уведомления польская рокуратура начала расследование уголовного дела. Уголовным делом занимается прокурор Михал Островский. Он является одним из противников изменений, которые провел в прокуратуре действюущий генеральный прокурор и министр юстиции Адам Боднар.В декабре прошлого года генпрокурор Польши решил направить Островского с марта 2025 года на работу в Нижнесилезский отдел национальной прокуратуры. С такой должностью Островский решил не соглашаться.

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Фото и видео: YouTube / NEWSY FAST