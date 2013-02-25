В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей

Также же дело будет рассмотрено в отношении Meta.

В России впервые назначили оборотный штраф для крупной IT-компанию. Руководство Google обязали выплатить 7,2 миллиарда рублей в качестве наказания за повторное неудаление запрещенной на территории РФ информации. Об этом сообщается в постановлении Таганского районного суда Москвы.

По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей. пресс-служба суда

В единой базе российских столичных судов говорится о том, что ранее эта часть статьи не применялась. Сегодня аналогичный протокол инстанция рассмотрит в отношении онлайн-платформы Meta Platforms (бывшая компания Facebook). В Google уточнили, что продумают шаги по вынесенному вердикту.

Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне".

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