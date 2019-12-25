Коронер уверен, что российского бизнесмена убили.

Суд в Лондоне признал насильственной смерть Николая Глушкова. Об этом заявил в рамках слушаний коронер Чиньере Инияма, выясняющий обстоятельства смерти в 2018 году российского бизнесмена. Специалист уверен, что погибшего задушили.

С учетом всей документации, всех собранных доказательств Николай Глушков умер в результате противоправного убийства. Чиньере Инияма, британский коронер

Напомним, что в рамках судебного заседания показания дала дочь Глушакова Наталья. Женщина рассказала о том, что обнаружила тело отца 12 марта 2018 года в собственной квартире в столице Британии. Трагедия произошла в районе Нью-Малден на улице Кларенс-авеню. Правоохранительные органы Скотленд-Ярда квалифицировали смерть иностранного предпринимателя как убийство путем сдавливания шеи. При этом офицеры заявили, что к гибели мужчины привели необъяснимые причины.

Напомним, что на территории Великобритании задачей для коронера является установление всех обстоятельств насильственных или подозрительных смертей. При этом у специалиста нет полномочий объявлять подозреваемых. Однако он может передать дело в суд, основываясь на проведенном анализе и сделанных выводах.

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