В настоящее время Вальтер Биот находится под стражей из-за подозрения в сотрудничестве с российскими службами.

Суд в Италии отказался освободить обвиняемого в шпионаже в пользу России военного. Об этом журналистам ТАСС рассказал адвокат военнослужащего Вальтера Биота Роберто Де Вита. Сторона защиты просила инстанцию изменить подозреваемому меру содержания под стражей на домашний арест.

Наше ходатайство о замене меры пресечения было отклонено, через 45 дней должно быть обоснование решения суда, после чего мы обратимся в Кассационный суд. Роберто Де Вита, адвокат Вальтера Биота

В настоящее время расследования дела о шпионаже занимается местная прокуратура Рима, а также военная прокуратура. Именно последняя потребовала оставить Биота под арестом. Вопрос дублирующих расследований должен изучить Кассационный суд. Адвокат заметил, что на данный момент не получил от следствия материалы, доказывающие вину его подзащитного, а также основания для выдвинутых обвинений.

Напомним, что итальянец Биот задержан вместе с сотрудником атташата посольства России вечером 30 марта. Полиция остановила подозреваемых на парковке в одном из районов Рима. При себе у военнослужащего была коробка с деньгами и носитель информации. Военный атташе покинул территорию Италии, как и его руководитель. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из страны.

В Италии заявили, что арестованный за шпионаж имел ограниченный доступ к документам.

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