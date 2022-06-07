Суд в Бразилии приговорил Болсонару к более чем 27 годам тюрьмы

Четыре судьи против одного выступили за обвинительный вердикт в отношении политика.

Федеральный верховный суд в Бразилии приговорил бывшего президента Жаира Болсонару, управлявшего страной в период с 2019 по 2022 года, к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по уголовному делу о попытке государственного переворота с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского политического лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Постановление о необходимости осудить Жаира Болсонару и приговорить его к тюремному заключению приняли четверо судей верховного суда. Решение принимали Алешандри ди Морайс, Флавиу Дину, Кармен Люсия и Кристиану Занин. Судья Луис Фукс выступил за оправдание политического деятеля. Четырьмя голосами против одного в результате процесса Жаир Болсонару признан виновным. Иностранные журналисты из местного издания O Globo указали, что в совокупности экс-президент получил наказание "попытку государственного переворота, создание преступной организации", а также за насильственный подрыв верховенства бразильского законодательства.

Ди Морайс по итогам рассмотрения дела и вынесения приговора затребовал для Болсонару 24 года и 9 месяцев тюремного заключения и 2 года и 6 месяцев содержания под стражей. Судья Фукс воздержался от поддержки такого требования. Остальные судьи встали на сторону ди Морайса.

Фото: YouTube / Jair Bolsonaro