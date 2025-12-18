Лула да Силва раскритиковал продажу США компании по добыче редкоземов

В Бразилии сочли, что подписавший сделку с США экс-губернатор превысил полномочия.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подверг резкой критике сделку по продаже местной компании-производителя редкоземельных металлов Serra Verde американской горнодобывающей компании USA Rare Earth. Глава государства оказался недоволен действиями подписавшего соглашение бывшего губернатора штата Гояс Роналду Кайаду. Власти обвинили чиновника в превышении должностных полномочий.

Кайаду заключил соглашение с американскими компаниями, <...> на что он не имеет права, поскольку вопрос о ресурсах [относится к ведению] федерального правительства. Если мы не будем действовать на опережение, такие, как он, продадут Бразилию. Мы не можем этого допустить. Луис Инасиу Лула да Силва для портала Brasil 247.

Глава латиноамериканского государства подчеркнул, что считает позором заключенное соглашение. При этом политический лидер не сообщил аудитории о том, будет ли федеральное правительство предпринимать усилия для пересмотра деловой сделки. Местный новостной портал Brasil 247 добавил, что среди властных кругов возникли "острые дебаты о национальном суверенитете" и контроле над стратегическими ресурсами.

