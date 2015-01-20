Луис Инасиу Лула да Силва оценил то, как США ввели против Бразилии пошлины.

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его американский коллега-республиканец Дональд Трамп должен перестать считать себя "императором мира", а властям из Вашингтона нужно вести диалог с другими странами в цивилизованной манере. Соответствующее заявление латиноамериканский глава государства Луис Инасиу Лула да Силва сделал в ходе выступления для британской вещательной корпорации BBC.

У меня нет отношений с Трампом, потому что, когда Трамп был избран впервые, я не был президентом. У него отношения с Болсонару, а не с Бразилией... Он просто публиковал решение о пошлинах на своей странице в социальных сетях. Луис Инасиу Лула да Силва, глава Бразилии

Иностранный политик сообщил, что отметил, что никогда не намеревался звонить в Белый дом для того, чтобы обсуждать введенные американские пошлины, так как Дональд Трамп никогда сам якобы не хотел с ним говорить. Бразильский лидер добавил, что на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе при встрече с главой США будет готов приветствовать коллегу. Лула да Силва подчеркнул, что американский лидер и его администрация, вводя пошлины в отношении бразильских товаров, не контактировали с местным правительством в "цивилизованной манере". Глава государства пояснил, что у него установились более тесные отношения с российским президентом Владимиром Путиным, так как они знают друг друга уже много лет.

Президент Бразилии считает, что конфликт на Украине близится к завершению.

Фото: YouTube / Lula