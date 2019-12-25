Президент Бразилии считает, что конфликт на Украине близится к завершению

Луис Инасиу Лула да Силва объяснил, чего ждут Москва и Киев.

Президент Бразилии считает, что региональный конфликт на Украине близится к своему завершению. Соответствующее заявление латиноамериканский глава государства Луис Инасиу Лула да Силва сделал в ходе выступления на местном заседании правительства. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале иностранного политика. Глава страны подчеркнул, что сейчас стороны украинского кризиса ждут того момента, когда у них хватит смелости "объявить о его окончании" Бразильский лидер считает, что в руководстве на Банковой улице и в Кремле знают пределы возможностей по продолжению участия в вооруженном противостоянии друг с другом.

Европа уже знает эти пределы, и Трамп уже это понимает. Поэтому я думаю, что они просто ждут того момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании. Луис Инасиу Лула да Силва, глава Бразилии

Ранее Лула да Силва в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил поддержку Бразилией всех усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также пожелал успехов делегациям по продолжающимся переговорам.

Фото: YouTube / Lula