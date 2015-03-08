  1. Главная
Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург 100 тонн кофе из Бразилии
Сегодня, 16:16
Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург 100 тонн кофе из Бразилии

В Петербурге выявили насекомых в контейнере с бразильским зелёным кофе.

В Санкт-Петербурге специалисты Россельхознадзора задержали партию зелёного кофе весом 100 тонн. В контейнере были обнаружены насекомые, морфологически схожие с карантинным вредным организмом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Исследования, проведенные в Северо-Западном филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", подтвердили наличие многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris). Этот вид включен в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Насекомое распространяется через транспорт, животных и человека, а также является переносчиком опасных заболеваний.

Ввоз партии бразильского кофе в Россию запрещен.

Фото: freepik

