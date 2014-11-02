Суд решил, что "Серебряного кита" нужно убрать из акватории Невы

Собственником плавучего ресторана является ООО "Фарсэй".

Ресторан-дебаркадер "Серебряный кит" уберут из акватории Невы по решению Василеостровского районного суда.

Собственником плавучего ресторана является ООО "Фарсэй". Сотрудники прокуратуры неоднократно пытались заставить владельца убрать утонувшее в марте судно, но он не торопился это делать. Тогда представителям прокуратуры пришлось обращаться в суд. Истец настаивал, что собственник ресторана должен поднять "Серебряного кита" за свой счёт и освободить акваторию Невы. Ранее Василеостровский районный суд оценил подъем "Серебряного кита" из Невы в 38,2 млн рублей.

В результате суд исковые требования удовлетворил. В настоящий момент объект не имеет действующих документов Российского классификационного общества, он был снят с учета 30 сентября 2021 года. Эксплуатироваться судно не может.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры