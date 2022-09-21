Почти в 40 млн рублей оценили подъем плавучего ресторана "Серебряный кит"

Кроме того, назначено судебное заседание по иску транспортного прокуратура к ООО "Фарсэй" об обязательстве освободить участок Невы.

Василеостровский районный суд оценил подъем "Серебряного кита" из Невы в 38,2 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга сегодня, 6 июля.

Суд не разрешит смену владельца здания на улице Гарибальди, 1А в Москве, где зарегистрирована владеющая "Серебряным китом" компания. Запрет вызван сомнениями, связанными с возможностью "Фарсэй" оплатить подъем дебаркадера.

Кроме того, назначено судебное заседание по иску транспортного прокуратура к ООО "Фарсэй" об обязательстве освободить участок Невы.

Истец просит суд признать незаконным бездействие ООО "Фарсэй" по непроведению работ, направленных на подъем судна. Обязать устранить нарушения закона путем подъема плавучего объекта. Обязать освободить акваторию. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее на Piter.TV: против владельцев плавучего ресторана "Серебряный кит" возбудили уголовное дело.

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