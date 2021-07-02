Против владельцев плавучего ресторана "Серебряный кит" возбудили уголовное дело

Сегодня, 3 июля, возбудили уголовное дело в отношении ООО "Фарсэй" – владельцев плавучего ресторана на Неве "Серебряный кит". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Компанию обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, которое повлекло тяжкие последствия для экосистемы реки.
Установлено, что в акватории реки Невы в нарушение требований законодательства ООО "Фарсэй" эксплуатировался дебаркадер, переоборудованный под плавучий ресторан "Серебряный кит".
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Ранее мы рассказывали о том, как обстоят дела с демонтажем плавучего ресторана "Серебряный кит".
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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