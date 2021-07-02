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Против владельцев плавучего ресторана "Серебряный кит" возбудили уголовное дело
Сегодня, 21:37
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Против владельцев плавучего ресторана "Серебряный кит" возбудили уголовное дело

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Компанию обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Сегодня, 3 июля, возбудили уголовное дело в отношении ООО "Фарсэй" – владельцев плавучего ресторана на Неве "Серебряный кит". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.  

Компанию обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, которое повлекло тяжкие последствия для экосистемы реки. 

Установлено, что в акватории реки Невы в нарушение требований законодательства ООО "Фарсэй" эксплуатировался дебаркадер, переоборудованный под плавучий ресторан "Серебряный кит".

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, как обстоят дела с демонтажем плавучего ресторана "Серебряный кит".

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: прокуратура возбудила уголовное дело, ресторан серебряный кит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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