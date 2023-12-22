Петербургский Росприроднадзор попросил усилить контроль за работами по демонтажу "Серебряного кита"

Северо-Западное межрегиональное управление (СЗМУ) Росприроднадзора потребовало у владельца "Серебряного кита" (ООО "Фарсэй") усилить контроль за проведением демонтажа судна в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 14 марта.

СЗМУ Росприроднадзора объявило ООО "Фарсэй", являющемуся собственником плавучего ресторана-дебаркадера "Серебряный кит", предостережение о недопустимости нарушения установленных требований к охране ледовой поверхности водных объектов с предложением принять меры по усилению контроля за проводимыми работами по демонтажу судна. Прес-служба СЗМУ Росприроднадзора

Поводом для требования стало обращение горожанина, в котором была информация о загрязнении ледового покрова Невы при проведении работ в Невском районе Петербурга. В рамках выезда установлено, что на участке напротив парка культуры и отдыха имени И. В. Бабушкина на льду реки, вокруг демонтируемого дебаркадера, складируются строительные отходы. Это противоречит требованиям, предъявляемым к охране водных объектов и ледовой поверхности водных объектов.

Напомним, в августе прошлого года СЗМУ Росприроднадзора потребовало от владельца "Серебряного кита" более 350 млн рублей за вред, причиненный Неве. Вред не возместили, после чего ведомство обратилось с иском о принудительном взыскании ущерба, причиненного реке.

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Фото: пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора