Росприроднадзор требует от владельца "Серебряного кита" более 350 млн рублей за причиненный вред Неве

Собственнику плавучего ресторана-дебаркадера ООО "Фарсэй" направлено претензионное письмо о возмещении вреда.

СЗМУ Росприроднадзора требует от владельца "Серебряного кита" более 350 млн рублей за вред, причиненный Неве. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Собственнику плавучего ресторана-дебаркадера ООО "Фарсэй" направлено претензионное письмо о возмещении вреда, причиненного Неве на сумму свыше 350 млн рублей. В марте 2023 года "Серебряный Кит" в результате повреждения корпуса понтона в период ледохода накренился на левый борт. Железобетонный корпус длиной порядка 65 метров практически полностью ушел под воду.

Водным кодексом сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещены. Ресторан-дебаркадер не является естественным компонентом реки Нева, в связи с чем нахождение судна в водном объекте приводит к его засорению. СЗМУ Росприроднадзора

На основании методики, в которой учитывается, в том числе и тоннаж судна, коэффициент состояния водного объекта, произведен расчет вреда, который и составил более 350 млн рублей.

В начале августа прокуратура проинспектировала работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит". Ранее Василеостровский районный суд удовлетворил исковое заявление Санкт-Петербургскеого транспортного прокурора о признании незаконным бездействия собственника дебаркадера и обязал его поднять судно, освободив акваторию реки Невы.

Фото: СЗМУ Росприроднадзора