Прокуратура проинспектировала работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит"

В настоящее время из судна откачивают воду.

Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров проинспектировал работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит" и провел выездное совещание. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Владимир Владимиров выехал на место незаконной стоянки плавучего ресторана. Он проконтролировал работы, провел совещание и потребовал оперативных действий от уполномоченных органов для скорейшего исполнения решения суда по иску прокуратуры.

Ранее Василеостровский районный суд удовлетворил исковое заявление Санкт-Петербургскеого транспортного прокурора о признании незаконным бездействия собственника дебаркадера и обязал его поднять судно, освободив акваторию реки Невы.

В настоящее время из судна откачивают воду, устанавливают заплаты, не переставая работают водолазы.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры