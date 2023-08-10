Прокуратура проинспектировала работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит"

Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров проинспектировал работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит" и провел выездное совещание. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Владимир Владимиров выехал на место незаконной стоянки плавучего ресторана. Он проконтролировал работы, провел совещание и потребовал оперативных действий от уполномоченных органов для скорейшего исполнения решения суда по иску прокуратуры.
Ранее Василеостровский районный суд удовлетворил исковое заявление Санкт-Петербургскеого транспортного прокурора о признании незаконным бездействия собственника дебаркадера и обязал его поднять судно, освободив акваторию реки Невы.
В настоящее время из судна откачивают воду, устанавливают заплаты, не переставая работают водолазы.
Фото и видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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