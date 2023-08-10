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Прокуратура проинспектировала работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит"

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В настоящее время из судна откачивают воду.

Северо-Западный транспортный  прокурор Владимир Владимиров проинспектировал работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит" и провел  выездное совещание. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Владимир Владимиров выехал на место незаконной стоянки  плавучего ресторана. Он проконтролировал  работы, провел совещание и потребовал оперативных действий от уполномоченных органов для скорейшего исполнения решения суда по иску прокуратуры.

Ранее Василеостровский районный суд удовлетворил исковое заявление Санкт-Петербургскеого транспортного прокурора о признании незаконным бездействия собственника дебаркадера и обязал его поднять судно, освободив  акваторию реки Невы.

В настоящее время из судна откачивают воду, устанавливают  заплаты, не переставая работают водолазы.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: серебряный кит, транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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