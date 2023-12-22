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В Красногвардейском районе стартовал капитальный ремонт женской консультации № 9
Сегодня, 10:39
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В Красногвардейском районе стартовал капитальный ремонт женской консультации № 9

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Ремонт идет полным ходом. Старую мебель уже вывезли.

В Красногвардейском районе начался капитальный ремонт женской консультации № 9. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава Петербурга.

Специалисты заменят инженерные и электрические сети. Кроме того, в здании сделают частичную перепланировку, создадут  комфортную логистику для пациентов. Тут появится новая мебель, установят современное оборудование, обустроят зоны отдыха. Строители отремонтируют фасад, приведут в порядок прилегающую территорию. На работы потратят два года. 

Ремонт идет полным ходом. Старую мебель уже вывезли. Специалисты очистили помещения, демонтировали пол и покрытие потолка, сняли двери. Пространство подготовлено к новой планировке — полностью демонтированы стены регистратуры и гардероба.

На сегодняшний день продолжается демонтаж полов и потолков, а также перекрытий на цокольном и втором этажах.

Пресс-служба Комздрава Петербурга

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Фото: Telegram / Комздрав СПб

Теги: капремонт, комздрав петербурга, ремонт женской консультации, строители
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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