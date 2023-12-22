На месте Гаванских бань построят жилой дом

Общая жилая площадь составит около 7 тыс. "квадратов", планируется 88 квартир.

В Петербурге на месте снесенных Гаванских бань построят жилой дом. Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор ООО "Специализированный застройщик "Альфа" до сентября 2026 года, передает "Деловой Петербург" 11 марта.

Отмечается, что дом на Гаванской улице, 5, построят в случае, если возведут детский сад и передадут его городу. Общая жилая площадь составит около 7 тыс. "квадратов", планируется 88 квартир. Помимо этого, предусмотрен паркинг площадью 2,2 тыс. "квадратов".

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе построят детский сад с огородом на 240 мест. Ввести в эксплуатацию объект застройщик планирует во II квартале 2025 года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)