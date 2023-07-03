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Стало известно, как обстоят дела с демонтажем плавучего ресторана "Серебряный кит"

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На месте с утра 3 июля нет кранов и техники.

В воскресенье, 2 июля, появилась информация о том, что здание бывшего ресторана "Серебряный кит" на проспекте Обуховской Обороны начали демонтировать. По словам очевидцев, к месту стоянки плавучего здания пригнали краны и прочую технику.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре позднее подтвердили, что на месте проводятся работы по подъему дебаркадера. При этом уточнили, что это длительный процесс. Демонтаж объекта – обязанность собственника – компании "Фарсэй".

С утра 3 июля корреспондент Piter.tv заметил, что на месте уже нет кранов и техники, а "Серебряный кит" по-прежнему утопает в воде, не изменив своего первоначального местоположения. 

Видео: Piter.tv

Теги: ресторан, серебряный кит
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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