Стало известно, как обстоят дела с демонтажем плавучего ресторана "Серебряный кит"

На месте с утра 3 июля нет кранов и техники.

В воскресенье, 2 июля, появилась информация о том, что здание бывшего ресторана "Серебряный кит" на проспекте Обуховской Обороны начали демонтировать. По словам очевидцев, к месту стоянки плавучего здания пригнали краны и прочую технику.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре позднее подтвердили, что на месте проводятся работы по подъему дебаркадера. При этом уточнили, что это длительный процесс. Демонтаж объекта – обязанность собственника – компании "Фарсэй".

С утра 3 июля корреспондент Piter.tv заметил, что на месте уже нет кранов и техники, а "Серебряный кит" по-прежнему утопает в воде, не изменив своего первоначального местоположения.

Видео: Piter.tv