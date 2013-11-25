Работы по подъему плавучего ресторана "Серебряный Кит" в Петербурге продолжаются

Работы закончат не позднее 30 октября текущего года.

Исполняющий обязанности Северо-Западного транспортного прокурора Роман Доценко проинспектировал ход работ по подъему плавучего ресторана "Серебряный Кит" на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 16 октября.

ООО "Балтспецфлот" завершает разбор четвертой палубы и частично третьей. Для дальнейшего перегона объекта продолжаются откачка воды и герметизация затопленных отсеков.

Работы закончат не позднее 30 октября текущего года. Доценко поручил транспортной прокуратуре Северной столицы ежедневно контролировать ситуацию.

Напомним, что "Серебряный кит" накренился на левый бок из-за повреждения корпуса понтона в марте 2023-го. Корпус практически полностью ушел под воду.

Ранее на Piter.TV: Росприроднадзор требует от владельца "Серебряного кита" более 350 млн рублей за причиненный вред Неве.

Видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры Петербурга