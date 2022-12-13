Плавучий ресторан "Серебряный кит" ушел под воду

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

В Петербурге на Неве с утра начал уходить под воду плавучий ресторан "Серебряный кит", стоявший на проспекте Обуховской Обороны.

Дебаркадер накренился на левый борт. На месте находятся сотрудники МЧС, специалисты прокуратуры. Предстоит выяснить, почему ресторан, не проработавший ни одного дня, ушел под воду.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту данного происшествия.

Осенью 2022 года плавучий ресторан-кит был выставлен на продажу на сайте "Авито" за 35 млн рублей. В объявлении уточнили, что "размер – 65 на 14 метров, практически всё новое. Ввиду отсутствия эксплуатации требуется ремонт. Три палубы и трюм- 2800 кв. метров. Ресторан, банкетный зал, бар, бар-караоке".

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура