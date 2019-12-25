Плавучий ресторан-кит выставили на продажу на проспекте Обуховской Обороны

Цена ресторана 35 млн рублей.

На проспекте Обуховской обороны выставили на продажу дебаркадер-ресторан. Объявление появилось на сайте "Авито".

Цена ресторана 35 млн рублей. В объявлении уточнили, что "размер — 65 на 14 метров, практически всё новое. Ввиду отсутствия эксплуатации требуется ремонт. Три палубы и трюм- 2800 кв. метров. Ресторан, банкетный зал, бар, бар-караоке".

Напомним, что в прошлом году выяснилось, что техническое состояние якорных и швартовных устройств судна признали негодным, а его эксплуатация запретили. В сентябре у ресторана закончился договор водопользования.

"Серебряный кит", который сейчас не работает, должен был плавать по Москве-реке в 2000-х годах. В то время в столице боролись с подобными объектами, поэтому владеющая им компания "Фарсэй" перевезла ресторан в Петербург. Сначала "Серебряного кита" достраивали на "Северной верфи", после чего он несколько раз сменил месторасположение, успев побывать на набережных Лейтенанта Шмидта, Кутузова и Выборгской. Позднее "Рыба-кит" пропала, а вернулась уже возле проспекта Обуховской Обороны.

В Сети жители Невского района часто жаловались, что вид ресторана их раздражает. Но участок Невы, где он стоит, находится вне границ зон объектов культурного наследия, поэтому согласовывать габариты и внешний вид плавучего объекта там не требуется. В августе прошлого гожда депутат Романов написал, что получил "тысячи обращений петербуржцев", недовольных объектом.

Фото: Авито