Суд рассмотрит дело стрелка-хулигана с Кременчугской улицы

Мужчина начать стрелять в ходе потасовки и ранил одного участника драки.

В Смольнинский районный суд направили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Соответствующее обвинение в отношении стрелка утвердила городская прокуратура, сообщается в пресс-службе ведомства.

Еще в прошлом сентябре на улице Кременчугская произошла драка, завершившаяся стрельбой. Один из хулиганов пустил в ход пистолет и выстрелил девять раз в своих оппонентов. В результате стрельбы пострадал один мужчина, его госпитализировали с простреленным плечом и кистью.

Ранее мы рассказывали, что в Шушарах мужчина едва не прирезал своих друзей из-за ревности к спутнице.

Фото: Piter.TV