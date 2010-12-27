У ресторана в центре Петербурга произошла драка со стрельбой

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Вечером 22 сентября у ресторана на Кременчугской улице разгорелся конфликт между тремя неработающими мужчинами в возрасте от 25 до 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Один из участников драки несколько раз выстрелил в своих противников из травматического пистолета. В результате инцидента пострадали двое человек, в том числе и сам зачинщик стрельбы. Ему во время потасовки сломали нос и повредили голову. Другого мужчину увезли в больницу с простреленным пальцем и плечом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Оружие изъято.

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Фото: Piter.TV