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У ресторана в центре Петербурга произошла драка со стрельбой
Сегодня, 14:13
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Alena_Zinovieva

У ресторана в центре Петербурга произошла драка со стрельбой

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Вечером 22 сентября у ресторана на Кременчугской улице разгорелся конфликт между тремя неработающими мужчинами в возрасте от 25 до 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Один из участников драки несколько раз выстрелил в своих противников из травматического пистолета. В результате инцидента пострадали двое человек, в том числе и сам зачинщик стрельбы. Ему  во время потасовки сломали нос и повредили голову. Другого мужчину увезли в больницу с простреленным пальцем и плечом. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Оружие изъято.

Ранее мы писали, что мигрант избил подростка за косой взгляд в поезде "Петербург-Любань".

Фото: Piter.TV

Теги: драка, стрельба, травматический пистолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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