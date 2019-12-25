Суд распустил коллегию присяжных по делу о поставках кокаина из Аргентины в РФ

Новый набор присяжных начнется 28 апреля.

Дорогомиловский суд Москвы распустил коллегию присяжных по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и Европу. Об этом сообщили представители инстанции. Журналистам "РБК" адвокат одного из фигурантов расследования Александр Костанянц отметил, что прокурор увидел технический момент, который позволил ему подать ходатайство об отстранении стороны защиты, а все судебные процессы были признаны недействительными.

Нашли технический момент — якобы в один из переходных периодов, когда переходил из одной палаты в другую, один из защитников неправильно представил документ, подтверждающий его полномочия, ордер. Александр Костанянц, адвокат

Известно, что набор новых присяжных начнется 28 апреля. После этого судебный процесс будет проведен заново. Ситуация будет продублирована по сути. Адвокат считает, что стороны пройдут через те же условия, которые прошел он за два года.

Напомним, что в феврале 2018 года стало известно, что на территории школы при российском посольстве силовики нашли 389 кг кокаина. Об этом журналистам рассказала министр безопасности страны Патриция Буллрич. Чиновница отметила, что запрещенные вещества были расфасованы по 360 пакетам. В операции по обнаружению наркотиков принимали участие и российские представители закона, а расследование дела велось на протяжении года в двух странах.

Фото: издание Clarin