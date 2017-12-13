5 человек задержаны по делу о поставке наркотиков в Европу через российское посольство

3 человека задержаны в России, а два человека в Аргентине.

Пять человек было задержано в ходе спецоперации правоохранительных органов Аргентины. В школе при российском посольстве в латиноамериканской стране было обнаружено 12 дипломатических посылок с наркотиком. Сообщает "Фонтанка".

Всего правоохранительные органы нашли 389 кг наркотика - белого порошка растительного происхождения, который был расфасован в 360 пакетов. Обнаружили их еще в конце в 2016 года — тогда российский посол сам обратился в полицию. Пишет издание Clarin. Чемоданы с наркотиками принес сотрудник посольства. Чтобы отследить, кому предназначалась поставка, наркотик заменили на муку, а к чемоданам прикрепили GPS-приемники. После прибытия груза в Россию, при получения багажа было задержано три человека.

Еще двух человек задержали в Аргентине. Один из них, по предварительной информации, бывший сотрудник российского посольства. Второй — бывший инспектор полиции Буэнос-Айреса, выходец из семьи эмигрантов Иван Близнюк. В СМИ пишут, что ему 35 лет, он учился в Москве и Петербурге. Шестой подозреваемый пока скрывается Германии, пишет местное издание Todo Noticias.

Фото: издание Clarin