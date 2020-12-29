Суд продлил меру пресечения Михаилу Меню

Суд продлил меру пресечения бывшему главе Ивановской области Михаилу Меню. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители Басманного суда столицы. В настоящее время следственные мероприятия по уголовному делу завершены. Адвокат фигуранта расследования Мурад Мусаев рассказал, что Мень начал знакомиться с материалами дела.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Меню в виде запрета определенных действий до 28 февраля
пресс-служба суда
Напомним, что Михаилу Меню запрещено покидать место фактического проживания, выходить в Интернет, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почту. Ежедневно подозреваемому разрешены двухчасовые прогулки. Меру пресечения чиновник отбывает в Красногорском районе Московской области.
В Красноярской краевой больнице проходят обыски.
Фото: Piter.tv
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