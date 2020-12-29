Суд продлил меру пресечения Михаилу Меню

Бывший губернатор Ивановской области имеет запрет на совершение определенных действий до 28 февраля.

Суд продлил меру пресечения бывшему главе Ивановской области Михаилу Меню. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители Басманного суда столицы. В настоящее время следственные мероприятия по уголовному делу завершены. Адвокат фигуранта расследования Мурад Мусаев рассказал, что Мень начал знакомиться с материалами дела.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Меню в виде запрета определенных действий до 28 февраля пресс-служба суда

Напомним, что Михаилу Меню запрещено покидать место фактического проживания, выходить в Интернет, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почту. Ежедневно подозреваемому разрешены двухчасовые прогулки. Меру пресечения чиновник отбывает в Красногорском районе Московской области.

В Красноярской краевой больнице проходят обыски.

Фото: Piter.tv