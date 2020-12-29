СК РФ возбудил уголовное дело за хищение средств во время поставок медицинского оборудования.

В Красноярской краевой больнице проходят обыски. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в полиции. По данным СМИ, обыски зафиксированы также в строительной компании "Сибиряк". Оперативные мероприятия ведутся в рамках уголовного расследования о хищениях при поставках медицинского оборудования.

Сегодня было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество по подозрению в хищениях при поставках медицинского оборудования в рамках реконструкции краевой больницы. Объем похищенных средств составляет около 113 млн рублей источник агентства

Уголовное дело возбуждено против главы субподрядных организаций Сергея Вакуленко. В 2018 году Управление капитального строительства подписало контракт с заключило контракт с компанией "Сибиряк" о поставках оборудования. По мнению следствия, фигурант расследования менял оборудование, которое должен был поставить в рамках государственного контракта на более дешевое и с худшими характеристиками. По данным Росздравнадзора известно, что часть техники могла нести угрозу здоровью пациентов.

СК просит продлить запрет определенных действий экс-главе Ивановской области Меню.

Фото: Следственный комитет