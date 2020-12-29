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В Красноярской краевой больнице проходят обыски
Сегодня, 8:33
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lesjasap

В Красноярской краевой больнице проходят обыски

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СК РФ возбудил уголовное дело за хищение средств во время поставок медицинского оборудования.

В Красноярской краевой больнице проходят обыски. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в полиции. По данным СМИ, обыски зафиксированы также в строительной компании "Сибиряк". Оперативные мероприятия ведутся в рамках уголовного расследования о хищениях при поставках медицинского оборудования. 

Сегодня было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество по подозрению в хищениях при поставках медицинского оборудования в рамках реконструкции краевой больницы. Объем похищенных средств составляет около 113 млн рублей

источник агентства

Уголовное дело возбуждено против главы субподрядных организаций Сергея Вакуленко. В 2018 году Управление капитального строительства подписало контракт с заключило контракт с компанией "Сибиряк" о поставках оборудования. По мнению следствия, фигурант расследования менял оборудование, которое должен был поставить в рамках государственного контракта на более дешевое и с худшими характеристиками. По данным Росздравнадзора известно, что часть техники могла нести угрозу здоровью пациентов. 

СК просит продлить запрет определенных действий экс-главе Ивановской области Меню.

Фото: Следственный комитет

Теги: красноярский край, медицинское оборудование, обыск, регионы, сибиряк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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