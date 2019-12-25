Суд продлил арест бизнесмену Быкову

Предприниматель будет находиться в СИЗО до 26 июля.

Свердловский районный суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову. Подозреваемый обвиняется в двойном убийстве, которое произошло в 1994 году. Фигурант расследования будет находиться под стражей до 26 июля. Об этом сообщили представители пресс-службы инстанции.

Сегодня 19.02.21 Свердловский районный суд продлил домашний арест Анатолию Быкову по делу об убийстве Наумова-Войтенко до 26 июля 2021 года Красноярский краевой суд

Напомним, что сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО по делу об убийстве бизнесмена Андрея Николова, которое произошло в 2005 году. В пресс-службе суда уточнили, что арест продлен на шесть месяцев, так как отсчет срока ведется с момента поступления материалов дела в судебную инстанцию.

Сторона обвинения считает, что Быков в первом половине 1994 года поссорился с одним из членов преступной банды, которой он управлял. Конфликт был связан с несправедливым (по мнению жертвы) распределением доходов от преступной деятельности.

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Фото: Следственный комитет России