Суд продлил арест Антона Кобеца. Он хотел взорвать Казанский собор

Россиянин, которого обвиняют в пособничестве террористам, проведет за решеткой еще несколько месяцев.

Суд продлил арест русского участника террористической группы, которая планировала взорвать Казанский собор в Петербурге. Как стало известно Piter.TV, Антон Кобец пробудет под арестом до 13 мая 2018 года. За это время следствие должно будет собрать достаточные доказательства вины россиянина и других террористов, готовивших взрыв в центре Северной столицы.

Сейчас Антона Кобеца обвиняют сразу по трем уголовным статьям. Следствие считает, что он был соучастником подготовки террористического акта. Обвинение фигуранту было предъявлено 23.01.2018 г. Кобец против продления меры не возражал.

Ранее мы писали, что теракт в Петербурге 17 декабря готовил 18-летний русский парень.

На видео: задержание и допрос участников террористической группы