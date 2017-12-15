Видео: теракт в Петербурге 17 декабря готовил 18-летний русский парень

Появились подробности в связи с новостью о теракте, который был предотвращен в Санкт-Петербурге.

В Петербурге задержана группа мужчин, подозреваемых в террористической деятельности. Канал Piter.TV публикует видео задержания возможных преступников (источник - ФСБ), а также подробности инцидента.

По данным "Фонтанки", теракт или серия терактов должны были произойти в Петербурге 16 и 17 декабря. Террористы, связанные с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная РФ) готовили взрывы в людных местах. Одним из них мог стать Казанский собор. Однако членов ячейки задержали в разных местах во время операций ФСБ 14 и 15 декабря.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в числе подозреваемых задержан и 18-летний русский парень Евгений Ефимов. Молодой человек уже дал показания, он признался в своем участии в общем замысле. Петербуржец помещен под арест, его обвиняют в изготовлении взрывного устройства.

Сообщается, что 18-летний россиянин собирал бомбу на территории гаражного комплекса. Город от теракта спасло чудо: хозяин гаража неожиданно зашел в него и обнаружил подозрительные химические вещества. Петербуржец вызвал силовиков, которые установили, что в гараже хранятся химикаты для изготовлении взрывчатки.

Видео: пресс-служба ФСБ