Губернатор города взял на себя координацию работы спецслужб после взрыва на Университетской набережной

Погиб Владлен Татарский. Пострадали 16 человек, среди них есть один ребенок.

В воскресенье вечером, 2 апреля, на Университетской набережной прогремел взрыв. Теракт произошел в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной. Губернатор города Александр Беглов взял на себя координацию работы спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Градоначальник контролирует ситуацию. Прокуратура Василеостровского района начала проверку после теракта. На место ЧП приехали пожарные, спасатели, скорая помощь, сотрудники ГУ МВД.

Погиб Владлен Татарский. Пострадали 16 человек, среди них есть один ребенок.

По предварительным данным, взрывчатка находилась либо под стулом спикера творческого вечера, либо в стутэтке, которую ему подарила участница программы.

Видео: Телеграм / 112